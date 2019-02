”Tein väärän valinnan hankkiessani lapset” – Äitiyden katuminen on niin salattu ajatus, ettei siitä kerrota edes puolisolle

Elämä

”Tein väärän valinnan hankkiessani lapset” – Äitiyden katuminen on niin salattu ajatus, ettei siitä kerrota ed

”Olisinpa tiennyt, että silti koen elämäni menneen hukkaan.”

”Sanon vaan, että en lähtisi tähän uudestaan.”

Näin

Vanhemmuuden

Mustosmäki

”Vallitseva kulttuurinen normi on yhä se, että lapsien hankkimatta jättämistä saattaa katua, mutta ei sitä, että lapsia on hankkinut”, projektitukija Tiina Sihto.

Vaikka

Tutkijat

”Keskustelussa

”Olen jälkikäteen ymmärtänyt, että olen henkilö, joka tarvitsee ison oman reviirin, paljon omaa aikaa, hiljaisuutta, omia ajatuksia ja lepoa. Lapsiperheessä ei ole mitään noista koskaan riittävästi, ei ainakaan pienten lasten kanssa.”

Intensiivistä

Myös

Vaikka

Epävarmassa

Intensiivinen

Miksi

Aineistosta

”Vaikka tein väärän valinnan hankkiessani lapset, nyt ei auta itkut markkinoilla, vaan on yritettävä olla riittävän hyvä äiti. Ja korostan edelleen, etten todellakaan ole mikään suorittaja tai aina hyväntuulinen tai tee mitenkään erityisen paljon juttuja lasten kanssa. Jonkin verran niitä juttuja on mielestäni vain tehtävä, sillä en halua lasten kärsivän valinnoistani.“

Katumus

Nyt