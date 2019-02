Elämä

Käytä pieniä tukisanoja kehuessasi itseäsi – näistä ilmaisuista muut eivät ärsyynny

Itsensä kehuminen on suomalaisille erityisen vaikeaa, koske me emme ole tottuneet siihen. Meidät on tehokkaasti kasvatettu siitä pois. Omakehu haisee on tunnetuimpia sanontojamme. Tyhjät tynnyrit kolisevat eniten. Hyvin harva suomalainen tuntee tai käyttää sanontaa: Joka muita haukkuu on itse paras.