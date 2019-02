Kumppanin kyky lukea ajatuksia on parisuhteen perusharha – Sen sijaan kannattaa kokeilla omien ajatusten lukemista ääneen

Elämä

Vaikka kukaan ei voi lukea toisen ajatuksia, omia ajatuksia on mahdollista lukea toiselle. Vertauskuvana voi käyttää lehden ääneen lukemista.

ovat ne ihmis­suhde­ongelmat, joissa inhi­milli­sillä väärin­käsityksillä ei ole mitään osaa – useinhan ne ovat ihan pääroolissakin.Arkinen ristiriitatilanne voi saada alkunsa vaikkapa siitä, että ihminen vetää pitkälle menevän johtopäätöksen kumppaninsa ilmikäytöksen perusteella. Tietty äänensävy voi tarkoittaa omasta mielestä, että kumppani on totta kai vihainen, ja kulmakarvan asento taas viestii siitä, ettei tätä yksinkertaisesti kiinnosta.Pahimmillaan tilanne kehittyy samaan pisteeseen kuin vanhassa vitsissä, jossa autonsa kanssa pulaan joutunut, tunkkia tarvitseva ihminen päättelee itsekseen, ettei tunkkia haluta lainata hänelle. Niinpä hän päätyy kivittämään ikkunoita.Mitä vaikeammalta toisen ymmärtäminen tuntuu, sitä kovemmin saattaa toivoa sitä, että tämä muuttuisi – yleensä vieläpä oman itsen kaltaiseksi.olevien kannattaa varmuuden vuoksi muistuttaa itseään säännöllisin väliajoin kahdesta asiasta. Ensinnäkin kumppani ei ajattele – ainakaan kaikesta – samalla tavalla kuin itse. Toisekseen ei voi takuulla tietää, mitä toinen oikein kokee, etenkään jos aiheesta ei ole puhuttu mitään.Sen mielessä pitäminen, että on muitakin näkökulmia ja kokemistapoja, vaatii henkistä vaivannäköä verrattuna siihen, että tarraa kiinni ensimmäiseen oletukseensa. Niin vaatii myös se, että kysyy avoimin mielin kumppaniltaan tämän fiiliksistä tai oman tulkintansa osuvuudesta.kukaan ei voi lukea toisen ajatuksia, omia ajatuksia on mahdollista lukea toiselle. Vertauskuvana voi käyttää lehden ääneen lukemista. Joistain jutuista voi mainita vain otsikot, joistain poimii lisäksi oleellisia pointteja tai parhaimpia paloja. Sitten on juttuja, jotka voi kokonaan hypätä yli ja juttuja, jotka toisen on hyvä kuulla alusta loppuun. Parhaimmillaan kumppani kuuntelee kiinnostuneesti ja läsnäolevasti, mikä johtaa siihen, että hän on perillä niin viime aikojen tapahtumista, historiasta kuin lehden yleisestä linjasta.Kun näin tehdään vastavuoroisesti ja riittävän usein, osapuolten on helpompi pysyä kärryillä sen suhteen, mitä itse kunkin mielessä liikkuu.Tämä edellyttää toki sitä, että on itsekin kartalla sen suhteen, mitä tuumii. Ei ole itsestäänselvyys, että muuten skarppi ja aikuinen ihminen on tietoinen omasta mielentilastaan, siihen vaikuttavista tekijöistä ja siitä, miten tuo mielentila värittää havaintoja ja ohjaa toimintaa.Kyseessä on taito, jota voi ja kannattaa harjoitella. Se kun auttaa ymmärtämään paremmin niin itseä kuin muita.