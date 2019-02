Elämä

”Kaverikortti” on kohtelias ele, mutta minua se ei kiinnosta

”Voidaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tietenkään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Silti

olla kyllä kavereita.””Mutta ollaan ihmeessä ystäviä.””Jatketaan toistemme näkemistä kaveripohjalta.”Kuten niin monet muut, olen itsekin kuullut erilaisia versioita lauseista, joilla ilmoitetaan, että tarjottu romanttinen seura ei kiinnosta. Sillä on nimikin: kaverikortti. Kaverikortti ojennetaan ystävällisesti ja selkeästi.En ole ollut innokas tekemään kaverikortilla mitään. Tuntuisi omituiselta hypätä ihastuksesta suoraan kaveruuteen.kaverikortti ei aina ole kirjaimellisesti totta. ”Ollaan ihmeessä kavereita” ei useinkaan tarkoita, että ollaan ihmeessä kavereita. Se voi olla vain kohtelias ja pehmustettu tapa sanoa ei. Ystävyyskortin ojentaja saattaa pelätä toisen reak­tioita, kuten masentumista tai alemmuudentunnetta ja yrittää hillitä niitä puhumalla kaveruudesta.Joskus lauseen takana on kuitenkin aito toive. Mikäli treffeillä on ollut kivaa ja juttu lentänyt, niin helpostihan tulee mieleen, voisivatko hyvät keskustelut jatkua.vastaan kaverikorttiin yleensä ”kiitos ei”. Minua ei innosta kaveruus, jossa olen edelleen sel­keästi ihastunut. En halua huomata kesken kahvittelun tuijottavani toisen kasvoja ihan liian intensiivisesti, jossain epämääräisessä epätoivoisen toivomisen sekavassa tilassa. Enkä pystyisi rupattelemaan tarpeeksi kepeästi, saati kuuntelemaan viimeaikaisia mieskokemuksia. Kaveeraan mieluummin sitten kun ihastus alkaa olla ohi.Koen huomattavasti helpommaksi olla kaveri naiselle, jonka kanssa minulla on ollut jonkinlainen suhde, kuten seurustelua tai vakavampaa tapailua. Silloin jotain on jo tapahtunut, kumpikin on avautunut toista kohti.Ystävyys on parhaimmillaan tasavertaisena. Seurustelu, tapailu tai jopa yhden yön seksisuhde tuntuisivat luovan tasa-arvoisemman alun kaveruudelle tai ystävyydelle kuin yksipuolinen ihastuminen.