Ohut, maantienharmaa, piikkisuora? HS kerää kokemuksia tyypillisistä suomalaisista hiuksista

Suomalaiset eivät ole tunnettuja muhkeista hiuksistaan: tyypillisessä kuontalossa on kyllä paljon hiuksia, mutta yksittäinen hius ei ole kovin paksu, ja siksi hiukset näyttävät usein ohuilta. Yleisin hiustenväri Suomessa on sekoitus marraskuisen maantien värejä.



Helsingin Sanomat kerää nyt ihmisten ajatuksia omista hiuksistaan: Minkälainen on suhde omaan tukkaan? Jos hiukset ovat ohuet, miten niiden kanssa tulee toimeen – vai tuleeko mitenkään?



Vastaa kyselyyn ja kerro kokemuksistasi. Mikäli annat suostumuksesi, kommenttejasi voidaan käyttää jutun teossa.