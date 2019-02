Elämä

vietin pitkää juhannusta parhaan kaverini kanssa Ruoveden leirintäalueella. Mukanamme oli massiivinen määrä Alkon halvinta viiniä, veri veti tikantyttöä puuhun. Neljäntenä päivänä koitti vihdoin juhannusaatto, mutta vieläkään en ollut saanut, vaikka olin kaiken aikaa antanut ymmärtää.Apeana ja krapulaisena grillasin pum­maamaani makkaraa aamiaiseksi ja jaoin saman nuotion ääreen kerään­tyneiden poikien alkoholi­antimia, kun viereisestä teltasta kömpi esiin muuan kissa raukeasti venytellen.Hän ei ollut sen kummemman näköinen kuin minäkään, mutta osasi esittää asiansa selkeästi: ”Kauhea krapula, ei joku lähtis paneen?”. Vieressäni istunut poika kohautti olkiaan, nyökkäsi ja konttasi tytön perässä telttaan.Siltä istumalta päätin, että vastedes sanon, mitä haluan.havaitsin työelämässä, että monin paikoin vallitsi sellainen kummallinen kunniakoodi, että pitää kursailla. Ei saa kertoa haluavansa jotain, vaan pitää suostua kysyttäessä.Arvasin heti, että kyseessä on huijaus. Kertomiset, kysymiset ja annetaanymmärtämiset hoidetaan kyllä jossain. Ja se vaan on niin, että joidenkin lahjakkuus huomataan helpommin kuin toisten, ja joskus siihen vaikuttavat aivan ulkomusiikilliset seikat, kuten sukupuoli. Tietynlaisia ihmisiä yksinkertaisesti nostetaan ja kysytään.Myönnän, että minulla on ollut tuuria: nostajia on riittänyt. Olen saanut näkyvää ja tuntuvaa työntövoimaa, esimerkiksi politiikassa ja tutkijanuralla, itseäni vanhemmilta ja kokeneemmilta. Edelleenkin olen kiitollinen jokaisesta kannustavasta sanasta, jokaisesta vinkkauksesta. Suosittelijoilla on suuri vaikutus alalla kuin alalla.pääseminen on joillekin vaikeaa maailmassa, jossa monet tuntevat toisensa valmiiksi. Oikeiden isien pojat kyllä autetaan herrahissiin, jos ovat vähänkin kelvollisia tehtäviinsä. Siksi kunnianhimoisen ihmisen ei ole mitään järkeä odottaa, että joku tarjoaa parempia tehtäviä. Niitä on itse haettava. On tyrkyttäydyttävä. On kerrottava haaveensa ääneen. On lausuttava itseään toteuttavia ennusteita.Jos tuntuu siltä, että muut ovat itsevarmempia, eikä heitä mietitytä ovatko riittävän hyviä, tiedä: epävarmuus harvoin näkyy ulospäin. Toki itsestään selvissä tapauksissa, kuten machoilijoiden kanssa, tyhmempikin tajuaa, että tuossa nyt on ihminen, jolla on huono itsetunto. Mutta useimmat varmanoloiset ihmiset jännittävät hekin jotain. Johtaja voi murehtia sitä, pidätkö häntä liian vanhana.Jos sinua jännittää ennen tärkeää koitosta, se kertoo siitä, että otat työsi vakavasti. Jos sinua harmittaa, kun jouduit olemaan hankala ja aiheuttamaan epämukavan tunnelman, se kertoo siitä, että sinulla on sosiaaliset tuntosarvet. Jos sinua pelottaa, että joku ei pidäkään sinusta, se kertoo tunneälystäsi sekin. Kaikilla on jokin tällainen epävarmuusjuttu, joten anna mennä ja ole tyrkky. Nosta itse itseäsi.