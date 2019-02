”Kuinka nopeasti on liian nopeasti?” Patrick Jern tutkii seksiongelmia ja on hoitanut monia miehiä piinavassa vaivassa Patrick Jern ei ensin kehdannut kertoa sukulaisilleen tutkivansa väitöskirjassaan siemensyöksyjä. Nyt hän on palkittu tutkija, joka puhuu suoraan miesten seksiongelmista ja tietää, miten internet on mullistanut parisuhteet.