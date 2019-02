”Iski tosi kovaa päin kasvoja, kuinka paljon yliopistossa on rasismia”, sanoo 21-vuotias Brigita Krasniqi – professorin mukaan rasismia vähätellään tai ei edes tunnisteta

Elämä

”Iski tosi kovaa päin kasvoja, kuinka paljon yliopistossa on rasismia”, sanoo 21-vuotias Brigita Krasniqi – pr

K

Rasismi

”Se jotenkin iski tosi kovaa päin kasvoja, kuinka paljon yli­opistossa on rasismia.”

Krasniqi

”Emme voi olettaa, että ihmiset ymmärtävät nämä asiat ilman koulutusta.”

Mitä

Arkipäivän