Sanna Haugen aikoo viettää kuukauden yksin arktisissa oloissa, joissa pelätty ilmiö voi saada maan ja taivaan menettämään merkityksensä

Elämä

Kuukausi teltassa

Myrskyn

Kotiin

”Aurora on myrskyjohtaja. Se löytää kotiin silloinkin, kun näkyvyys katoaa. Tällaisia koiria on yksi tuhannesta.”

Inari

Arktisella

”Tiedän, että varusteeni kestävät, mutta ihmisen psyyke on sellainen, että saattaa alkaa jännittää.”

Ainoastaan