Sydneyn suomalaispappi näkee kaukaa selvemmin Suomen kirkon ongelmakohdat: ”Tuntuu, että papeilta on työn ilo ja into hukassa: lasketaan tunteja ja valitetaan rahasta”

Elämä

Sydneyn suomalaispappi näkee kaukaa selvemmin Suomen kirkon ongelmakohdat: ”Tuntuu, että papeilta on työn ilo

Seitsemän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Työuransa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaikkien

Papin