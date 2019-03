Elämä

Vanhempani sisaruksineen tekivät palveluksen, josta minä ja 50 serkkua kiitämme

En

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Autuutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Moni isovanhempi kannattelee lastenlastensa serkkusuhteita.

Kun

Kirjoittaja on lastenpsykiatri, psykoterapeutti ja kolmen lapsen inhimillinen äiti.

ole koskaan ollut mökki-ihminen. Muutama yö vuodessa riittäisi mainiosti. Elämäni mökeillä on kuitenkin ollut ylivoimainen houkutin: serkut. Meille ripotellen, pienissäkin kodeissa asuville serkkusuhdetta on rakentanut mökin seikkailumaastot, siskonpedit ja huimat hypyt laiturilta. Kahvittelukäynneillä ei olisi ehtinyt kehitellä leikkejä, riidellä ja sopia, kasvaa yhdessä.Lapsuudenkesä alkoi, kun saavuimme sukumökille. Syreeni oli nupullaan, piha suuri, metsän reuna tumma. Talon edessä odotteli koleassakin säässä paljassäärinen serkkurivistö. Talvi oltiin oltu aikalailla erossa. Ujostutti. Tuollaisiako ne olikin – jotenkin tuttuja, mutta ei ihan kuitenkaan.Vierauden tunnetta kesti vartin verran. Sitten, elokuuhun asti: huulet jo sinertävinä uimista, muurinpohjalettuja, metsään haudattu pullonkorkkiaarre.edelsi satakunta tuskaista ruuhkakilometriä piukeaksi pakatussa autossa. Ei ollut ilmastointia, ohitusteitä, kuulokkeita ja personoituja digitaalisia viihdykkeitä. Piti kuunnella sama kasettia kuin muutkin (kuljettajan valinta) ja veljien kitinää. Kolmenkymmenen kilometrin kohdalla äiti kauhistui unohtaneensa survimen, saappaat tai varaviltin, ja seuraavat kaksikymmentä kilometriä etupenkki kiisteli kannattaako käätyä takaisin. Takapenkki täyttyi tönivistä kyynärpäistä, liian lähekkäin survotuista kyljistä. Aina joku halvatun nyssykkä jalkaa painamassa, niin autossa kuin mökin ahtaudessakin.Samanlaista pitkä, perhe–elämän täyteinen talvikin oli ollut. Ja sisaruus. Serkkujen kanssa oli väljempää. Sai olla vähän erilailla, toisessa kohtaa suhdeverkostoa. Olen esikoinen, mutta serkkusuhteissa sain nauttia myös nuoremman roolista. Perheemme kuopuksenkaan ei tarvinnut tuntea itseään ikuiseksi taaperoksi, kun joka vuosi syntyi uusi ihastuttava serkunpalleroinen. Lopulta meitä oli viitisenkymmentä.jokin on itsestään selvää, ei ymmärrä muiden rakentaneen sitä: Serkkurivistön takana seisoo oma vanhempi, omine sisaruksineen. Nämä nimenomaiset sisarukset olivat kestäneet nahinat ja kasvukivut, menetykset ja vaille jäämiset, epäreiluudet ja suosimiset, yhteisen omistamisen monenmoiset koukerot. Heidän suhteensa kautta serkkusuhde oli ylipäätään voinut syntyä – ja aikanaan jatkua, vaikka aikuiset keskenään riitaantuisivatkin.Niin meilläkin. Vanhempamme pitävät pystyssä suvun yhteistä tilaa – niin konkreettista rakennusta kuin yhteisen läsnäolemisen perinnettä. Lapsemme taas rakentavat yhteistä digitaalista tilaansa: serkkujen WhatsApp-ryhmä kilisee, Fortniteä pelataan yhdessä.Entä mikä on minun roolini, jo nyt ja viimeistään silloin, kun vanhempieni osuus väistämättä pienene? En tiedä vielä, mutta istun jo ilolla sisarusteni kanssa samalla takapenkillä matkalla mökin väljään ahtauteen.