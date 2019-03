Elämä

”Herkuista” puhuminen lapsille menee herkästi pieleen, sanoo asiantuntija

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lapsen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Olen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

En kehottaisi kieltämään lapselta kokonaan edes perinteisesti epäterveellisinä pidettyjä elintarvikkeita, kuten sipsejä, jäätelöitä tai karkkeja.

Puheella