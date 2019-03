Pienten lasten äiti Saara Lehmuskoski haluaa matkustaa yksin, ja se on nyt nouseva trendi: Mitä se kertoo ajastamme?

Elämä

Pienten lasten äiti Saara Lehmuskoski haluaa matkustaa yksin, ja se on nyt nouseva trendi: Mitä se kertoo ajas

Ensimmäisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

NYT LEHMUSKOSKI

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

On hienoa, kun voi olla hiljaa ja ainoastaan itseään varten.

Lehmuskosken

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

ELÄMYKSET

YKSIN MATKUSTAMINEN

Yksin tekeminen ei viittaa yksinäisyyteen.

LEHMUSKOSKI NAUTTII

KELTAINEN TAKSI

”Joku voi ajatella sen olevan itsekkyyttä, mutta minä tykkään liikkua itsekseni.”

YKSIN TEKEMINEN

AHONEN MATKUSTAA