Elämä

Rakkautta pidetään ihanana asiana, vaikka oikeasti se aiheuttaa myös kärsimystä ja jatkuvia Google-hakuja

Jos

Minulle

Useimmat

jotain asiaa on hypetetty julkisuudessa valtavalla volyymilla ja vuosisatojen ajan, niin rakkautta.Enkä tarkoita nyt sitä, miten ihmiset puhuvat omista henkilökohtaisista rakkauksistaan. Tarkoitan sentyyppisiä suosittuja väitteitä kuin että rakkaus on ihaninta maailmassa, kannattaa uskaltaa rakastaa, rakkaus tuo ihmisestä hyvät puolet esiin, rakastuneena elämä on kaunista ja niin edespäin. Väitteitä ei ikinä edes perustella.Omat kokemukseni rakkaudesta ovat paljon monipuolisempia.rakkaus ei ole ollut mitenkään yksipuolisen hyvä juttu. Tarkoitan nyt nimenomaan alkuvaihetta, rakastumista, tai paremminkin ihastumista, sitä kun on alkanut tuntea toista kohtaan merkittävää romanttista kiintymystä, mutta ei vielä tiedä varmuudella tämän tunteista.Silloin ajattelen ihastukseni kohdetta usein. Se ei aina ole ihanaa kellumista rakkauden vaaleanpunaisessa kylvyssä, vaan mukaan solahtaa helposti annos pakkomielteisyyttä ja levottomuutta. Tärkein hermoilun aihe tietenkin on, että mitenköhän tässä käy.Noihin aikoihin voin olla huonoa seuraa. En välttämättä jaksaisi kuunnella muiden ihmisten huolia enkä keskittyä heihin. Saatan muuttua kireäksi, jos joku mainitsee tunteitteni kohteen. Siis mitä sinä tuolla tarkoitat? Käytän myös liikaa aikaa Google-hakuihin.ihastumiseni ovat johtaneet torjutuksi tulemiseen. En valitettavasti pysty häivyttämään saman tien tunteitani. Ihastuksen tunne pysyy sisällä, mutta ikävänä ja turhauttavana, muistutuksena omasta epäonnistumisesta. Se voi yhä aiheuttaa kiusallisia tilanteita, sen ympärille kasvaa suru ja harmi.Jotkut ihmiset ovat kertoneet, etteivät koskaan tule torjutuiksi. He ovat yleensä hyvännäköisiä naisia. Heidän suhteensa rakkauteen on tietysti täysin toisenlainen kuin minulla.Heidänkö käsialaansa ovat lukemattomat rakkautta ylistävät media- ja kulttuurituotteet? Rakkaudella on pakko olla käytössään joku ylivertainen viestintätoimisto.