Monen aikuisen identiteetti on hukassa, ja se on todellinen kriisi, sanoo psykologi – Yksi kysymys paljastaa, millainen identiteettisi on Psykologi Elina Marttinen on tutkinut ihmisen identiteettiä. Nuorten identiteettikriisit liittyvät usein siihen, että heillä on elämässä liikaa ”herkkuja” tarjolla.