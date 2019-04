Elämä

Hädissään olevalle kumppanille ei välttämättä kannata puhua järkeä – kaksi muuta sanaa riittävät

Kuulostaako

Kuitenkin

Arvaukseni

Riittävän

tutulta? Kumppanisi tulee surulliseksi tai suuttuu jostain sellaisesta, mihin et ehkä itse reagoisi vastaavasti. Yrität olla avuksi: selität asiaa tai ehdotat ratkaisua. Siitä ei kuitenkaan tunnu olevan hyötyä – voi jopa vaikuttaa siltä, että hyväntahtoiset sanasi vain pahentavat tilannetta.Myös asetelman toinen puoli voi tuntua tutulta. Jokin osa itsessä – arkipuheessa tätä kuvataan muiden muassa järkitasoksi – voi sanoa, että kurja tunnetila on hiukan ylimitoitettu, kun huomioi tosiasialliset tekijät. Samaiselta järkitasolta kuunneltuna myös kumppanin puheissa on vissi perä.jossain syvemmällä – tätäkin kohtaa ihmiset kuvailevat eri sanoin – tuntuu siltä, että kumppani ohittaa jotain, eikä tajua täysin. Tai vielä pahempaa: spekuloit ajatuksella, että kumppani ei oikeasti edes halua ymmärtää ja on salaa sitä mieltä, että sekoilet tai vaikeilet.Valistunut arvaukseni on, että tuohtunut tai siipi maassa oleva kumppani kokee sisimmässään turvattomuutta, vaikka harva tulee käyttäneeksi juuri tuota termiä viestiessään fiiliksistään kumppanilleen.pohjautuu muiden muassa tunnekeskeisen pariterapian teoriaan. Sen keskeisen ajatuksen mukaan ihminen tarvitsee turvallista tunneyhteyttä. Se on mahdollista esimerkiksi läheisessä suhteessa.Valtaosasta tuntuu silloin tällöin turvattomalta. Saatamme kuitenkin erota isosti siinä, mikä turvattomuuden kokemuksen herättää. Niinikään poikkeamme toisistamme siinä, miten reagoimme tuolloin. Roimasti yksinkertaistaen voi kuvailla, että yksi hakee kontaktia, toinen takertuu, kolmas vetäytyy ja neljäs toimii ristiriitaisesti. Tyyli kehittyy lapsuudessa, mutta sitä on mahdollista aikuisiällä muokata ja hioa.syvä turvattomuuden kokemus voi saada muuten oikein pystyvän ja fiksun aikuisen kärsimään suoranaista hätää. Ei ole kovin kaukaa haettua ajatella turvattomuutta kokevaa kumppania pikkuisena, joka tarvitsee tukea ja turvaa – sitä tunneyhteyttä siis. Tämä selittää myös, miksi noina hetkinä kumppanille on usein hyödytöntä puhua niin sanotusti järkeä.Turvallista tunneyhteyttä vahvistavat sanat ovat useimmiten koskettavan yksinkertaisia, kenties niin yksinkertaisia, että niiden voimaan voi olla vaikea luottaa. ”Sinä riität” tai ”Kuulen sinua” voi olla juuri se, mitä hädissään oleva kumppani kaipaa – kunhan sanat tulevat suoraan sydämestä.Mikä parasta: jos tunneyhteyden palautumisen jälkeen on vielä tarvetta puhua järkevästi tai ratkoa jotain, sekin luonnistuu yleensä paremmin, kiitos turvallisemman olon.