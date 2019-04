Elämä

Opiskelijoilla esiintyy runsaasti särkyjä, jumeja ja pitkittyneitä kiputiloja, ja siihen on yksi älytön syy

ter­veys­haitat tunne­taan hyvin, mutta silti on ole­massa suuri ihmis­ryhmä, joka on lähes­tulkoon pako­tettu istumaan pai­koil­laan, nimit­täin opis­keli­jat. Suu­rin osa opis­keli­jan päi­västä kuluu luen­noilla ja tieto­koneen tai tenttikirjan ääressä.Harmitonta runsas istuminen ei todellakaan ole. Moni opiskelija potee vaivoja, jotka johtuvat juuri tolkuttomasta paikoillaan kököttämisestä. Äänikirjat voisivat vapauttaa ainakin osin lukusaleissa ja kirjastoissa nujuamisesta.Korkeakoululiikunnan barometrissa todettiin vuonna 2013, että keskiverto-opiskelija istuu päivässä noin 9–10 tuntia. Se on tunnin verran enemmän kuin mitä keskivertoaikuinen päivässä istuu. Moni opiskelija istuu ensin koulussa ja sitten illat töissä.ihme, että opiskelijoilla esiintyy runsaasti särkyjä, jumeja ja pitkittyneitä kiputiloja. Pitkään paikallaan olemisessa on toinenkin huono puoli. Se heikentää mieleen painamista ja oppimista.Istumiselle on keksittävä parempia tapoja, jotka siivittäisivät parempaan terveyteen ja oppimistuloksiin. Äänikirjat voivat olla yksi tapa helpottaa opiskelijoiden istumistaakkaa.Äänioppikirjoja ovat perinteisesti käyttäneet ne, joille lukeminen on sairauden tai vamman vuoksi vaikeaa. Yhtä lailla muutkin voisivat hyötyä äänikirjoista ja käyttää osan ajastaan äänikirjoista opiskellen.Kun istumiseen tulee taukoja ja lähdetään liikkeelle, oppiminen tehostuu. Tiedetään nimittäin, että esimerkiksi kuulomuisti toimii paremmin, kun kuuntelun yhdistää yksinkertaiseen tekemiseen kuten kävelyyn.opiskeluun äänikirjat eivät tietenkään sovi, eikä korkeakoulututkintoa voi saavuttaa aivan istumatta. Äänikirjoissa huonoa on se, että ei voi tehdä merkintöjä tai kerrata oppimaansa lehteilemällä. Äänikirjoja kuunnellessa takaisin kelaus on vaivalloisempaa.Kun yhdistää opiskelun ja liikunnan, tieto painuu vähemmällä istumisella ja aivotyöllä mieleen – äänikirja kun vapauttaa liikkumaan samalla. Tehokkaamman ajankäytön myötä jää myös enemmän aikaa itsestään huolenpitämiseen, palautumiseen ja nukkumiseen.Kenties tulevaisuudessa opiskelijat käyskentelevät luurit korvilla pänttäämässä puistoissa ja uimarannoilla. Sen lisäksi että silloin vältyttäisiin istumisen haitoilta, myös oppiminen tehostuisi ja kunto kasvaisi.