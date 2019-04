Elämä

Torkut auttavat sietämään turhautumista – Viisi syytä ottaa nokoset

Päiväunet laskevat verenpainetta ja voivat siten vähentää sydäntautiriskiä. Näin kertoo yhdysvaltalaisten sydänlääkäreiden konferenssissa maaliskuussa julkistettu tutkimus. Nokoset vaikuttivat yhtä tehokkaasti kuin vaikkapa suolan ja alkoholin käytön vähentäminen, parhaimmillaan jopa lääkkeiden veroisesti.Monelle on tuttua, että väsyneenä suuttuu herkemmin. Univaje heikentää tunteiden hallintaa. Jos yöunet ovat jääneet vähiin, pienet nokoset voivatkin auttaa sietämään paremmin turhautumista ja torjumaan impulsiivista käytöstä. Näin kertoo ­Michiganin yliopiston tutkimus vuodelta 2015.Päiväunet voivat suojata iäkkäiden muistia, selvisi vuonna 2017 julkaistussa Marylandin yliopiston tutkimuksessa. Tunnin iltapäiväunet nukkuneet vanhukset pärjäsivät muita paremmin ajattelua ja muistia mittaavissa testeissä. Asiaa tutkittiin Kiinassa, missä lounaan jälkeinen lepo on yleinen tapa.Torkuista voisi olla hyötyä myös univelkaisille teineille. Vuorokausirytmi muuttuu nuoruusiässä myöhäisemmäksi, mutta kouluun on silti noustava varhain. Delawaren yliopiston tutkimuksessa kiinalaisnuoret, jotka torkkuivat säännöllisesti päivisin, pärjäsivät muita paremmin huomiokykyä, päättelyä ja muistia vaativissa tehtävissä. Yllättäen myös heidän yöunensa laatu oli parempi.Sekä verenpaineen että ajattelutoimintojen kannalta varsin pitkistä, tunninkin kestävistä päiväunista näyttäisi olevan hyötyä. Yleensä uniasiantuntijat ovat silti sitä mieltä, että päiväunet kannattaa pitää lyhyinä ja ajoittaa varhaiseen iltapäivään. Uni on yksilöllinen asia, mutta monilla jo yli vartin nokoset häiritsevät yöunta.