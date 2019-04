Elämä

Mies, onko syöminen aiheuttanut ongelmia? Vastaa HS:n kyselyyn

syömishäiriöitä on usein vaikea tunnistaa. Yksi syy tähän on se, että moni syömishäiriöstä kärsivä mies on ylipainoinen. Yleinen miesten syömishäiriö liittyy ahmimiseen – jopa kolmasosa ahmimishäiriötä sairastavista on miehiä, kerrotaan Syömishäiriöliitosta.Teemme jutun miesten syömishäiriöistä ja haluamme kuulla lukijoiden kokemuksia. Kerro oheisessa kyselyssä, minkälaisia kokemuksia sinulla on syömisen ongelmista. Miksi miesten syömisongelmat jäävät usein pimentoon?Haluamme kuulla tarinoita siinä, mitä tarkoittaa olla syömishäiriöinen mies Suomessa.