Helsingissä tyylinä on teeskennellä, ettei huomaa muita ihmisiä

Kolumnisti on vapaa kirjoittaja ja vihreä feministi.

päivänä kävelin silmiin katsomatta ihmisen ohi, joka yritti myydä Isoa Numeroa. Minulla ei sillä hetkellä ollut käteistä mukana, mutta olisihan minun pitänyt käytöstapojen nimissä katsoa häntä silmiin, hymyillä ja edes pudistaa päätä, jos ei suuta jaksa avata! Tuli niin huono omatunto tästä periaatteitteni vastaisesta käytöksestä, että seuraavana päivänä etsin tämänsaman ihmisen kymppi kourassani ja ostin sen lehden.Elämäni pitkäkestoisin yhteiskunnallisen aktivismin aihe on ollut syrjäytyneiden päihdeongelmaisten asia. Nuorempana lähtökohtani oli auttaminen, narkomaaneja käsittelevän tutkimustyöni kautta kiinnostuin enemmän kanssakansalaisuuden näkökulmasta ja tuota pikaa sekin alkoi tuntua liian rajaavalta: eiväthän kaikki ihmiset ole Suomen kansalaisia ja silti minun täytyy ymmärtää olevani heidän kanssaan yhtä.Vaikka minusta on tärkeää kohdata jokainen kadulla kulkija ystävällisesti ja hänen olemassaolonsa huomioiden, olen opettanut teini-ikäisen poikani kiertämään kaukaa päihtyneet henkilöt, olivat he sitten yksin tai ryhmässä. Se on sitä kaupunkijärkeä, jolla teini voi suunnistaa: älykäs selviytyy niistä tilanteista, joihin viisas ei joudu.synnyinkaupungissani Tampereella, etenkin omassa kaupunginosassani, olin moikkaustuttu monen päihteiden päivittäiskäyttäjän kanssa. Tiesin heidän nimensä, monesta jopa elämäntarinaa. Ei silloin tule pelänneeksi ketään.Täällä nykyisessä kotikaupungissani Helsingissä huomaan välillä vähän arastelevani ja kiertäväni niitä ihmisiä, joiden tiedän kuitenkin olevan kaikkein heikoimmilla. Nyt pitää rohkaistua ja alkaa hakea katsekontaktia! Pelko tuhoaa yhteiskuntaa ja ihmistä, enkä minä halua antautua sen valtaan.Kun muutin toissa kesänä Helsinkiin, huomasin pientä yksinäisyyden tunnetta rinta-alassa, vaikka täällä minulla on varmaan määrällisesti enemmän kavereita kuin oli Tampereella. Eikä ainoastaan aikuisiän työkavereita, vaan pitkäaikaisia ystäviä perhepäivähoidosta ja koulusta asti: tännehän niin moni on lopulta päätynyt. Ihmettelin mistä tuo yksinäisyyden tunne johtuu, kun en ole yksin.Sitten ymmärsin: täällä tuntemattomilla ei ole tapana ohi kulkiessaan katsoa silmiin, vaan kaupungin tyyli on teeskennellä, ettei huomaa muita ihmisiä. Oli ihan näkymätön olo, kun on sentään tottunut morottelemaan hyvänpäiväntuttuja kävellessä Tampereen ainoaa katua pitkin.on olemassa paikkoja, kuten Amos Rexin jono, jossa on ihan luontevaa käydä jutulle tuntemattomien kanssa. Minulle se antaa turvallisuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta. Vaikka itsekin kuljen joskus ajatuksissani ja katse kengissä, pidän kuitenkin maailmasta missä tervehditään ja hymyillään.Opetin nuorimmalle lapsistamme, että oman taloyhtiön väkeä on aina tervehdittävä. Hän sanoi takaisin, että hänelle on kyllä aiemmin sanottu, ettei vieraille ihmisille saa puhua. Niin kovin monimutkaista on yhteiselo muiden ihmisten kanssa.