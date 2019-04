Elämä

Lapsen pettymyksiä voi olla vaikea sietää – Näin opit jämäkäksi mutta pidät lempeytesi kasvattajana

Alakoululaisen

Joutuuko lapseni terapiaan?

On luonnollista, että lapsen pettymys herättää aikuisessa harmia lapsen puolesta.

”Päättäväisyys ei sulje pois empaattisuutta.”

Lämpöä kehiin

”Vanhempi voi olla samalla sekä rakastava että rajoittava.”

Hemmottelenko liikaa?

Joskus rajoittaminen voi olla koko perheen yhteinen projekti.

Raamit tuovat turvaa

Rajoista kiinni pitäminen lisää lapsen turvan tunnetta.

Jos jämäkkyys tuottaa hankaluuksia toiselle vanhemmista, toinen voi olla tukena.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran Meidän Perhe -lehdessä 3/19

