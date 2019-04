Panu syö yksin ollessaan ähkyyn asti, koska vain sillä tavalla paha olo lähtee pois – Hän on yksi sadoista miehistä, jotka kertoivat HS:lle vaietusta ongelmasta Miesten syömishäiriöt lisääntyvät, ja erityisen yleistä miehillä on ahmintahäiriö. Panu syö, vaikka sen jälkeen on huono olo.