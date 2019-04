Elämä

Miksi lapselle lohikäärme on yhtä uskottava kuin lemmikkiseepra? Viisi kiinnostavaa faktaa lapsen ajattelusta

lapsi tekee päätelmiä maailmasta omien havaintojensa perusteella. Lapset pitävätkin usein kokonaan mahdottomina asioita, joita eivät ole ennen kuulleet tai kokeneet. Waterloon yliopiston tuoreessa tutkimuksessa 5–7-vuotiaista valtaosa piti esimerkiksi sellaisia hyvin epätodennäköisiä mutta teoriassa mahdollisia asioita kuin lemmikkiseepra tai maahan asti ulottuva parta yhtä lailla mahdottomina kuin lohikäärmeellä ratsastamista.Oudot asiat tuntuivat lapsista mahdollisemmilta, jos niiden kerrottiin tapahtuvan ”jossakin kaukaisessa maassa”. Sama toimii aikuisilla: mitä etäämmäs mennään, sitä helpompi on uskoa erikoisetkin jutut todeksi.Leikissä voi toki tapahtua mitä vain. Monella lapsella on mielikuvitusystävä, eivätkä laajat ja yksityiskohtaiset mielikuvitusmaailmatkaan ole harvinaisia. Oregonin yliopiston viime vuonna julkaistussa tutkimuksessa sellaisesta kertoi noin 17 prosenttia 8–12-vuotiaista. Maailmojen kehittely kertoo luovuudesta ja tuottaa iloa.Kuvitteluleikki on lapsen hallinnassa. Joskus lapsi saattaa kuitenkin kertoa myös oikeasti nähneensä outoja hahmoja tai kuulleensa ulkopuolisia ääniä. Hallusinaatiot ovatkin lapsuudessa yleisempiä kuin myöhemmin elämässä. Cambridgen yliopiston laajan tutkimusyhteenvedon mukaan 9–12-vuo­tiaista lähes joka viidennellä on ollut psykoottiseksi tulkittava kokemus. Useimmilla ne ovat ohimeneviä ja johtuvat esimerkiksi tilapäisestä stressistä tai huonoista unista.Vaikka tosi ja kuvitelma joskus pienimmillä sekoittuvat, eräissä asioissa heitä ei hämätä. Jo nelivuotias erottaa aidon hymyn tekohymystä, kertoo Kioton ja Yorkin yliopistojen tutkimus.