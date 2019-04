Muistatko Linnanmäen karusellin moposkootterin? Haluaisitko ostaa muumioituneen kissan? Oudon tavaran kauppa osaa auttaa

Elämä

Muistatko Linnanmäen karusellin moposkootterin? Haluaisitko ostaa muumioituneen kissan? Oudon tavaran kauppa o

Aikuinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Weird Antiques

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viisikymppiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Näiden kamojen hiilijalanjälki on jo miltei olematon, koska ne ovat palvelleet montaa sukupolvea.”

Kaireniuksen

Sitä

Kekäläinen