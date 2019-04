Ykä Babitzin on nähnyt paljon kuolemaa, ja vaikein niistä oli Sammy-veljen: Hautajaisista tuli kaaos, ja siksi Kirkan kuoltua perhe toimi eri tavalla Ykä ja Marjut Babitzin ovat tehneet hautauurnia lähes 40 vuotta. ”Kuolema on ollut arkeamme. Oikeastaan kuolema on ystävämme”, Babitzinien muusikkosukuun kuuluva Ykä sanoo.