Eikö seksi haluta? Tarkista nämä asiat arjestasi

”Ehkä” ei tunnu haluamiselta isolla hoolla.

Halulihaksia voi rasittaa, että joutuu tekemään tuhansia päätöksiä päivässä.

seksiä?” On ihmisiä, joiden on helppo vastata tähän kysymykseen, kun kumppani sitä kysyy. ”Kyllä” tai ”ei” voi tilanteen ja fiiliksen mukaan tulla kuin apteekin hyllyltä.Ja sitten on niitä, joiden aivot menevät solmuun vastausta miettiessä – siitä huolimatta, että he tietävät kumppaninsa suhtautuvan hyvin, vastaavat he mitä vain.halun puute on oma, sangen kompleksinen ilmiönsä. Tavallinen osatekijä on se, että halun puutetta kokevalla on vaikeuksia tunnistaa, mitä haluaa ja mitä ei halua. Jo halu-sanan käyttö voi herättää ristiriitaisia tuntemuksia, oli konteksti sitten seksi tai mikä tahansa.Omissa mielikuvissa halu saattaa olla esimerkiksi jotain niin väkevää, että sen vuoksi pitäisi olla valmis siirtämään vuoria. Siihen verrattuna mielessä ailahtava ”ehkä” ei tunnu haluamiselta isolla hoolla. Se taas voi saada epäilemään omaa päätä, mikä ymmärrettävästi monimutkaistaa halujen tutkailua entisestään.haluajina erilaisia siinä missä kaikessa muussakin. Näppituntumaa omaan tapaan haluta voi hakea esimerkiksi pohtimalla sitä, kuinka intona himosta on elämän eri osa-alueilla ylipäätään. Niinikään kannattaa tunnustella sitä, millaisessa ilmapiirissä lapsena varttui. Kuten arvata saattaa, omiin haluamisiin isona saattaa vaikuttaa se yksikin aikuinen, joka aina tiesi paremmin ja teki päätöksiä kuuntelematta tai toivomukset jyräten.Haluun jättää jälkensä myös se, että on opetettu, että haluaminen on itsekästä ja kyseenalaista, etenkin silloin, kun haluaa jotain, mistä saisi mielihyvää ja iloa. Tällöin päätyy helposti juomaan kahvia, vaikka olisi halunnut teetä – tai jotain ihan muuta, niin vertauskuvallisesti kuin tosielämässä.tehdä hyvää pohtia myös, onko mielessä paljon sellaisia asioita, jotka vievät kaistaa halulta. Saattaa tuntua vaikealta pysähtyä miettimään, mitä haluaa, kun on kuormittunut kaikesta sellaisesta, mitä pitäisi tehdä. Veikkaan myös, että halulihaksia voi rasittaa se, että nykyihminen joutuu tekemään tutkimusten mukaan tuhansia päätöksiä päivässä.On sinänsä mahtavaa, että meillä on sekä vapauksia että valinnanvaraa. Se tarkoittaa kuitenkin myös sitä, että joutuu tutkailemaan melkein taukoamatta, mikä olisi fiksua, muille mieleen tai tarkoituksenmukaista – vaikka sitä ei huomaisikaan tekevänsä.voi opetella, jos vain haluaa. Tärkeintä on tarkistaa, onko antanut itselleen edes luvan haluta asioita. Sen jälkeen voi alkaa tunnustella, millaista oma halu on – haluamallaan tavalla tietenkin.