Elämä

Ihminen on oman onnensa keskushyökkääjä, mutta kaikkien lapsuudessa ei lapaan tule riittävästi syöttöjä – tämä

Ihmi­nen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keinot

ei ole oman onnen­sa seppä. Hän on oman on­nensa keskus­hyök­kääjä. Se tarkoit­taa sitä, että menes­tyksesi elä­mässä on hyvin pit­kälti kiin­ni siitä, minkä­laisia syöt­töjä olet saa­nut sosiaa­liselta ympä­ristöl­täsi.Onko joku opettanut sinulle ihmissuhdetaitoja ja kykyä käsitellä omia tunteitasi? Onko joku opettanut tehokkaita opiskelutekniikoita? Onko sinua kannustettu uskomaan omiin kykyihisi ja unelmiisi?Onko joku tukenut ja kulkenut vierelläsi vaikeana hetkinä? Kaikella sillä tuella on ratkaiseva merkitys sille, minkälaiseksi olet kasvanut, minkälaisia mahdollisuuksia näet elämässäsi ja miten hyvin pystyt hallitsemaan elämääsi ja tavoittelemaan päämääriäsi.Jokainen, joka väittää itse ansainneensa menestyksensä, joko valehtelee tai ei ole koskaan ymmärtänyt, mistä ihmisyydessä on kyse. Koko minuutemme – arvomme, ajattelutapamme, unelmamme, kykymme – rakentuu muiden varaan, heidän tuellaan.tasa-arvo- ja hyvinvointiajattelun ytimessä on halu antaa kaikille samat eväät elämään. Siksi esimerkiksi koulujärjestelmämme on ilmainen. Mutta sille emme voi mitään, että toisten lasten ympärillä on toimivampi tukiverkosto kuin toisten.Suomessa on noin 20 000 lasta ja nuorta, joiden arvioidaan olevan ylisukupolvisessa syrjäytymisriskissä. He kasvavat perheissä, joita vaivaat pitkittyneen köyhyyden, epävakaiden ihmissuhteiden, työttömyyden ja päihde- ja mielenterveysongelmien kaltaiset ongelmat.He ovat suuressa vaarassa syrjäytyä itse. Kunnon tukiverkoston lisäksi heiltä puuttuu lobbausorganisaatio, joka ajaisi heidän etujaan.Meidän velvollisuutemme on auttaa heitä. Tarvitsemme ohjelman, joka tarjoaa perheille erilaista tukea matalalla kynnyksellä, leimaamatta ja aikaisin, ennen kuin ongelmat kärjistyvät.Toimivia ratkaisuja ehdottaa esimerkiksi Me-säätiön Arki ensin -ohjelma. Olisi ensinnäkin tarjottava valmennusta, vertaistukea ja muuta apua huono-osaisuudessa eläville lapsiperheille läpi lapsuuden. Toiseksi olisi varmistettava, että jokaisella nuorella on yksi luotettava aikuinen, johon tukeutua. Joukkueurheilun kautta toimiva Icehearts ja etsivän nuorisotyön Vamos tarjoavat tähän toimivia malleja.Kolmanneksi pitäisi tarjota maksuttomia harrastuksia, mielellään heti koulun jälkeen. Niin rahavaikeuksista kärsivien perheidenkin lapset pääsisivät osalliseksi siitä kasvatuksellisesta voimavarasta, joka harrastuksissa elää vahvana.siis löytyvät. Nyt olisi aika ottaa ne käyttöön valtakunnallisesti. Tarvitaan poliittista tahtoa ja vastuunkantoa hallitusohjelmaa tehtäessä. Pidetään yhdessä huolta, että ylisukupolvinen syrjäytymiskierre saadaan katkaistua.