Kilpailuhenkisyys voi sotkea suorituksen – Viisi kiinnostavaa faktaa kilpailemisesta

Toisia kilpaileminen innostaa, toisia lannistaa. Suomalaisen pitkittäistutkimuksen perusteella se on yksi tekijä, joka uhkaa etäännyttää osan kouluikäisistä liikunnasta. Liikkumattomista pojista moni koki koululiikunnan liian kilpailuhenkiseksi, ja aiemmin urheiluseurassa harrastaneet kertoivat liiallisen kilpailun heikentäneen heidän intoaan.Teinitytöillä halu päihittää muut on yhteydessä masennukseen ja yksinäisyyteen, kertoo Texasin ja Kalifornian yliopistojen tutkimus vuodelta 2010. Kilpailullisuus pyrkimyksenä ensisijaisesti hyvään suoritukseen ja itsensä voittamiseen ei sen sijaan vaikuttanut kaverisuhteisiin. Suomalaisen Fin­Edu-tutkimuksen mukaan vertailu ja kilpailuhenki voivat altistaa koulu-uupumukselle.Kilpailu kannustaa toimimaan, mutta ulkoinen motivaatio on usein tilapäinen. Nature Climate Change -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa seurattiin energiansäästökisan vaikutuksia Princetonin yliopiston asuntoloissa. Kulutus kutistui selvästi – vain palatakseen nopeasti aiemmalle tasolle, kun kisa oli ohi.Kilpailuhenki herää joskus silloinkin, kun pitäisi keskittyä vain omaan tavoitteeseen. Stanfordin yliopiston tutkijoiden mukaan näin käy herkästi, jos toinen, suurin piirtein yhtä kyvykäs ihminen pyrkii tahollaan samaan. Etenkin maalin lähestyessä toisen alkaa kokea kilpailijaksi.Koehenkilöillä oli tutkimuksessa oman tehtävänsä ohella mahdollisuus vaikeuttaa toisen, samaan aikaan työskentelevän ihmisen suoritusta. Lähellä päämäärää he ryhtyivätkin sabotoimaan toista, vaikkei se edes edistänyt heidän tavoitettaan. Päinvastoin: samalla heidän oma otteensa herpaantui.