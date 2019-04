Elämä

Myötätuntoinen läsnäolo auttaa enemmän kuin selviytymiskeinojen tyrkyttäminen – Viisi faktaa lohduttamisesta

1. Moni miettii, miten ilmaista tukeaan toiselle suruissa tai vastoinkäymisissä. Yleispäteviä taikasanoja ei näytä olevan olemassakaan. Basic and Applied Social Psychology -lehdessä viime vuonna julkaistun yhdysvaltalaistutkimuksen perusteella on hyvin yksilöllistä, millaiset lauseet koetaan toimiviksi.2. Saman tuloksen antoi kolme eri tutkimusasetelmaa. Ensimmäisessä koululaiset arvioivat, miten erilaiset lauseet toimisivat lohdutuksena kaverille, joka pärjäsi huonosti koulussa tai ei päässyt mukaan yhteiselle retkelle. Mielipiteet hajaantuivat. Samoin kävi, kun opiskelijat arvioivat peräti 96 tuen ilmausta. Kolmanneksi ammattipsykologitkaan eivät olleet johdonmukaisesti yhtä mieltä siitä, millaiset terapeuttien kommentit tukivat asiakasta parhaiten.3. Ihmisillä on eri tyylejä yrittää auttaa. Yksi tarjoaa tunnetason lohtua ja rohkaisua, toinen apua itse tilanteen ratkaisemiseen. Jotkut taas yrittävät vähätellä tapahtunutta tai harhauttaa ajattelemaan muuta. Louisvillen yliopiston tutkijoiden mukaan näistä parhaiten toimivat ensin mainitut.4. Hyväitsetuntoinen ihminen ottaa helpommin vastaan sellaista rohkaisua, joka pyrkii kääntämään tilanteen myönteiseksi. Näin kertoo kanadalaistutkimus vuodelta 2014. Jos taas itsetunto on heikko, yritys piristää voi johtaa vain molemminpuoliseen mielipahaan. Silloin paremmin auttaa ihan vain toisen kielteisten tunteiden hyväksyminen.5. Usein pelkkä myötätuntoinen läsnäolo riittääkin osoittamaan, että on tukena. Jos yrittää väkisin keksiä jotakin viisasta sanottavaa, siitä saattaa tutkijoiden mukaan olla enemmän haittaa kuin hyötyä.Aina voi toki myös kysyä, miten voisi auttaa.