Elämä

WHO:lta tiukka linja ruutu­aikaan: Alle viisivuotiaille lapsille enintään tunti päivässä, alle vuoden ikäisiä

Alle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

WHO kehottaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS kertoi