jo­kaista meis­tä yhdis­tää muuan toive, nimit­täin se, että sai­si olla terve. Hyvin­vointi on kuiten­kin asia, joka on vai­kea saa­vuttaa mutta help­po menet­tää.Kun puhu­taan hyvin­voin­nista, puhu­taan usein itsen­sä kehit­tämi­sestä. Kan­nat­taa kui­tenkin pu­hua myös siitä, miten voim­me auttaa muita voimaan paremmin.Vaikka hyvinvointi lähtee itsestä, omien valintojen tueksi tarvitaan muiden kannustusta. Olemme hyviä kannustamaan kouluikäistä lasta ja lätkäjoukkuetta menestymään, mutta milloin olet viimeksi kannustanut liikunnan tai terveellisemmän ruokavalion aloittanutta työkaveria tai puolisoa?tuntuu ajattelevan, että hyvinvointi ilmaantuu vaivattomasti kuin sähkö töpselistä. Runsas elintaso ei takaa hyvinvointia vaan jopa päinvastoin. On selvää, että terveys huonontuu, kun käyttää liikaa sokeria, somea tai hissiä. Ja kun terveys ränsistyy, elintapojen palauttaminen terveellisiksi tuntuu yhtä vieraalta kuin tarttuisi vääränkätisiin saksiin.Urheilussa ja yritysmaailmassa on hyvin ymmärretty, että menestys perustuu johdonmukaiseen toimintaan. Siinä muiden tuki on avain menestykseen. Muiden hyvinvointi jää liian usein huomaamatta, vaikka jokainen voisi suoda pienen ajatuksen toisen kehittämiselle ja auttamiselle. Hymy, kannustava sana tai huomio antavat paljon ilman, että sanoja itse menettää mitään.Niin hyvinvoinnissa kuin urheilussakin pätee sama sääntö: jos tulee hyvä paikka, kannattaa laukoa. Kannusta kaveria, rohkaise puolisoa, anna myönteinen pikapalaute tai sano kannustava sana. Läheisen sanat kasvokkain pesevät digitaaliset peukutukset ja kännykkäsovellukset mennen tullen.kehuminen on taito siinä missä muutkin. Kannustaminen vaatii harjoittelua sekä herkkyyttä tunnistaa, mikä on tukevaa ja auttavaa, mikä ärsyttävää ja neuvomista. Ennen kuin valitsee sanansa, kannattaa tietysti miettiä, kenelle sanoo ja miten. Kannustaminen ei ole tyhjien sanojen viljelemistä tai nälvimistä, huomauttelua, nalkuttamista, tuputtamista ja viisastelua.Sellaista ei kannata sanoa, mitä ei itsekään haluaisi kuulla.tuki ja kannustus lisäävät arkihyvinvointia. Paras palkinto voi olla vaikkapa se, että kunto kohenee ja saa jättää verenpaine- tai masennuslääkkeet pois. Myönteinen palaute on helppo tapa lisätä hyvinvointia, eikä siihen tarvita valmentajakoulutusta tai lääkärintutkintoa.Kun kiitosta tulee säännöllisesti, myös rakentava ja korjaava palaute tulee paremmin kuulluksi. Aloittaa voi ihan siitä, että sanoo yhden nätin ja kannustavan sanan päivässä.