alussa on hyvä valmis­tautua vuoden­aikaan, jona suoma­laiset löytävät elämäs­tään jotain positiivista – eivätkä epäröi sanoa sitä. Kyse on tietysti kesästä. Silloin sosiaalinen media täyttyy taas päivityksistä, joiden julkaisemista ihmiset ovat odottaneet kuukausia, ehkä jopa vuosia.Yksi tiedottaa viettävänsä etäpäivää pihalla ja teeskentelee, ettei läppärin näytöltä heijastuva auringonvalo hankaloita lainkaan työntekoa, toinen hiljenee valoisana iltana mökin laiturilla – sikäli mikäli se on hiljenemistä, että taltioi ”onnentäyteisen” hetkensä puhelimen kameralla ja toitottaa siitä sitten koko maailmalle. Kolmas kiskoo jo aamusta kuohuviiniä Helsinki-Vantaalla ja kertoo, minne aikoo matkustaa nyt kun on viimeinkin loma.mitä paljastamme elämästämme sosiaalisessa mediassa, on tietenkin vain osa totuutta eikä aina sitäkään.Mutta jotain ankeaa siinä silti on, miten harvoin tavallinen arki koetaan raportoimisen arvoiseksi – ellei sitten satu olemaan ”some-vaikuttaja”, jonka työ on kertoa seuraajilleen omasta elämästään ja vakuuttaa heille, että ostamalla tietyn tuotteen ja käyttämällä tiettyjä palveluja elämästä tulee upeaa eikä seuraaja enää koskaan löydä itseään työntämästä yksin uuniin valjua pakastepizzaa. Ikään kuin se olisi pahinta, mitä ihmiselle voi tapahtua.oppinut elämäni aikana yhden asian: Ne, jotka näkevät eniten vaivaa saadakseen elämänsä näyttämään yhdeltä suurelta ilotulitukselta, ovat usein eniten hukassa. Niillä, jotka ovat tyytyväisiä elämäänsä, ei ole jatkuvaa tarvetta todistella asiaa muille.Ehkä siksi olen lopen kyllästynyt siihen, että arki lakaistaan sosiaalisessa mediassa maton alle. Se saa yhä useammat ihmiset uskomaan, että jossain tuolla on täydellinen elämä, jonka meistä jokainen voi saavuttaa. Seurauksena on kulutusjuhla, joka jättää jälkeensä tyhjiä lompakoita, jättimäisiä hiiilijalanjälkiä ja onttoja hokemia siitä, kuinka joskus on lähdettävä kauas nähdäkseen lähelle.näin onkin, mutta kyllä omaa elämäänsä kannattaa välillä tarkastella myös kotoa käsin. Silloin voi käydä vaikka niin, että oppii tuntemaan iloa ihan tavallisista asioista.Esimerkiksi siitä pakastepizzasta, jonka on ostanut lähikaupasta ja sullonut uuniinsa mitä ankeimman tiistaipäivän päätteeksi. #blessed!