Elämä

Onneksi pakkomielteeni on linnut eikä seksiseuran metsästäminen

Maa­lis­kuus­sa

Valitettavasti

Hyötyajattelu

Kirjoittaja on oululainen stand up -koomikko ja luontoharrastaja

kip­ris­te­ly al­kaa. Valon määrä lisääntyy, jääpuikko yltää ennätysmittaansa, laulujoutsen lentää vielä lumisen maiseman yllä.Kaikki nämä tekijät kasaavat sisälle rauhatonta, kutkuttavaa oloa.Viimeistään siinä vaiheessa, kun kevään ensimmäinen kiuru lurahtaa jäisen kynnöksen yllä, asian tietää varmasti: se on menoa. Lintukuume nousee ja vie mukanaan kuukausiksi.Ja kun puhun kuumeesta, en liioittele: kevätmuuton ollessa käynnissä tarpeen päästä maastoon tuntee kehossa. Päässä kohisee, vatsassa velloo ja kun antaa itsensä ajatella taivaan täyttäviä harmaahanhiparvia, sydän tuntuu ottavan aataminomenan kainaloonsa.Vaikka kuinka yrittäisi neuvotella itsensä kanssa, mikään ei auta. Olo rauhoittuu vasta, kun pääsee retkelle. Siellä kiivas levottomuus suuntautuu lintujen etsimiseen ja määrittämiseen.luontohetkien tuoma mielenrauha on tilapäinen apu ja pitkässä juoksussa vain pahentaa tilannetta: sitten haluaa tehdä pidempiä retkiä ja nähdä vielä enemmän lintuja. Toleranssi kasvaa kuten kenellä tahansa addiktilla.Sekin on riippuvuuksista tuttua käytöstä, että lintukuumeinen pyrkii järjestämään koko arkensa siten, että mielihyvälähteen äärellä saisi viettää mahdollisimman paljon aikaa. Kotona tilanne on välillä niin paha, että minua muistutetaan kauppareissulle lähtiessäni, että sieltä sitten suoraan kotiin eikä mitään mutkia yhdenkään kosteikon suuntaan.Tähän päälle kun lasketaan vielä kuukausien optiikanronttaamisesta seuraavat julmat hartiakivut ja usein kolmeen neljään tuntiin jäävät yöunet, moni ajattelee, että eihän tuossa ole mitään järkeä.Ei olekaan. Ja juuri siinä on koko homman kauneus.ohjaa nykyisin melkein kaikkea tekemistämme: liikunta on itsestä huolehtimista, syöminen kasa eettisiä valintoja, loma palautumista arkea varten. Koska aikaa ei ole tuhlattavaksi, äänikirja ei ole nautinto, vaan automatkan mittainen työkalu työpäivästä toipumisen helpottamiseksi.Pusikossa hyörimiseni on räikeä protesti tätä kaikkea vastaan: siitä ei ole yhtään mitään hyötyä kenellekään. Olen retkellä ollessani häpeämättömän iloinen, että tätä joutavuutta kukaan ei voi millään tapaa muuttaa rahaksi tai muita hyödyttäväksi työksi. Luonnossa lorvailen sataprosenttisesti.Tai no, yksi hyötynäkökulma on sentään esiinkaivettavissa: lienee minulle ja koko ympäröivälle maailmalle hyödyksi, että edellä kuvaamani kuumeinen halu tehdä yhtä tiettyä juttua kanavoituu juuri lintuharrastukseen.En edes halua kuvitella miten onnetonta elämäni olisi, jos suhtautuisin yhtä pakkomielteisesti seksiseuran metsästämiseen tai rahan tienaamiseen.