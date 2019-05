Jokaisen pitäisi jäädä kerran elämässään pitkäksi aikaa pois töistä, sanoo asiantuntija – Lukijat kertovat, miten he onnistuivat junailemaan itselleen irtioton ja rahoittamaan sen

Elämä

”Elämäni parasta aikaa”

”Vapaa oli elämäni parasta aikaa, kun ei tarvinnut stressata töistä, opiskeluista tai seuraavasta työpaikasta. Kävin salilla, uimassa, lenkeillä koirien kanssa, katsoin tv:tä. Olin kuin eri ihminen, laihduinkin melkoisesti ja kunto parani. Ainakin itselleni sopi stressitön joutilaisuus erinomaisesti!” Vuorotteluvapaalla ollut mies, 48, it-ala

”Olen ollut seitsemän kuukauden vuorotteluvapaalla ja kymmenen kuukauden opintovapaalla. Lähiesimies suhtautui pyyntöihin todella nuivasti, mutta onneksi vapaat myönsi lopulta toinen esimies. Vuorotteluvapaalla tein kaksi pitkää reissua maailmalle. Opintovapaalla innostuin opiskelemaan enemmän kuin olisi tarvinnut, sillä tein 120 opintopistettä ja toisen gradun ihan heittämällä.” Vuorotteluvapaalla ja opintovapaalla ollut nainen, 41, opetusala

”Vapaan aikana olen perustanut oman pienen jooga- ja hoitohuoneeni ja tehnyt töitä myös tuttavan nettikaupassa. Vapaan aikana olen myös oppinut valtavasti itsestäni ja elämästä. Suosittelen vapaan pitämistä kaikille työssään väsyville ja jumiutuneille. Palaan syksyllä vanhaan työhöni. Koen, että välivuosi on antanut minulle mahdollisuuden luoda nahkani, ja minulla on taas annettavaa työssäni.” Virkavapaalla ollut nainen, 38, opetusala

”Tämä on ihan ehdottomasti ollut parasta aikaa elämässäni. Jaksan nyt harrastaa, ja kaikki sosiaaliset suhteeni voivat paremmin kuin koskaan. Uuden oppiminen on ollut huikeaa. Joskus mietin, että miksi ihmeessä en uskaltanut tehdä tätä aikaisemmin. Ehdottomasti suosittelen toteuttamaan haaveita, hyppäämään pois oravanpyörästä ja nauttimaan elämästä!” Opintovapaalla oleva nainen, 40, kaupan ala

”Tein matkan Uuteen-Seelantiin, Fidzille ja Japaniin. Sitten lähdimme kahdeksi viikoksi Kanarialle. Sen jälkeen vietin viikon saaristossa kevätlintuja bongaillen. Suosittelen irtiottoa kaikille niille, jotka haluavat rauhoittaa elämänmenoaan ja viettää aikaa perheen ja ystävien kanssa. Pitkät yöunet ja liikunta tekevät ihmeitä kiireisen työelämän väsyttämälle keholle ja mielelle.” Vuorotteluvapaalla ollut nainen, 59, opetusala

”Aluksi vain nukuin, nukuin ja nukuin, kun poika lähti kouluun. Haahuilin ulkona, kotona, kaupoissa. Autoin sijaistani myös ihan liikaa. Jälkikäteen ajatellen harmittaa, että olin käytettävissä. Olin myös liian lyhyen ajan vapaalla. Pelkkään asettumiseen meni kauan, vaikka vapaani alkoikin kesäloman jälkeen.” Vuorotteluvapaalla ollut nainen, 52, opetusala

”Luin ja kirjoitin. Aamusta iltaan, joskus jopa yöhön. Ja kuuntelin Musea siinä samalla. Suosittelen, muistakin kuin opiskelusyistä. Vaikka itse tein vapaan ajan rankkaa duunia, pieni breikki teki hyvää ja oli kiva palata taas töihin.” Opintovapaalla ollut nainen, 52, viestintäala

Sapattivapaa sai tumman pohjavireen

”Työelämä on nykyään niin säpäkkää, että pieni paussi voi tehdä hyvää.”

Opiskelu maistuu työputken vastapainoksi

”Ei tämä toki mitään lomaa ole.”

”Opiskeleminen on elämys itsessään.”

