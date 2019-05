Moni miettii tulevia opintoja pääsykoepänttäyksen lomassa, näin tubettaja Tomas Grekov ja kaksi muuta opiskelivat

Elämä

Moni miettii tulevia opintoja pääsykoepänttäyksen lomassa, näin tubettaja Tomas Grekov ja kaksi muuta opiskeli

Alussa jännitti eniten se, saisiko uudessa paikassa kavereita

”Alun

Solussa

Rahallisesti

Ruoasta tinkimisen sijaan olen tinkinyt harrastamisesta ja etenkin solu­aikoina asumisesta.

Kaksi eri koulua, kaksi eri kokemusta

”Heräsin

Tein

Tampereella

Otin viikon lomaa ja luin pääsykoekirjan niin, että osasin sen ulkoa, ja pääsin sisään.

Vuoden

Intohimoinen opiskelija sai koulusta päänsärkyä

”Olin

Minulla

En

Se oli kuin urheilusuoritus: päätin, että aion olla paras, ja keskityin vain siihen.

Kirjaani

Tällainen