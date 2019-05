Elämä

Näytän paljon ikäistäni nuoremmalta ja siitä on minulle vain haittaa

Niin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vain naisen iän arvaamista alakanttiin pidetään kulttuurissamme imarteluna.

Nuorelta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koittaakohan elämässäni joskus aika, jolloin on edullista näyttää nuoremmalta?

Joskus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kirjoittaja on helsinkiläinen toimittaja ja kustannustoimittaja.

kauan kuin muistan olen näyt­tänyt oikeita ikä­vuosiani nuorem­malta.Olen joutunut esittämään henkilöpaperini paitsi baarin ovella, myös baaripöydässä, usein pöytäseu­rueen vaatimuksesta. Olen kohdannut kovaäänistä hämmästelyä ja pään pyörittelyä.Joskus kuulen keskustelukumppanin äänestä, että hän arvioi minut huomattavasti oikeaa ikääni nuoremmaksi. Äänessä on kannustava, korostetun ystävällinen, hitusen opettavainen sävy, jollaista käytetään selvästi nuoremmalle puhut­taessa. Silloin minun pitää varoa, etten paljasta oikeaa ikäni ja vahingossa nolaa toista.näyttäminen on kaikkein pahinta nuorena. Lukiossa ei olisi kannattanut näyttää yläasteikäiseltä, yliopistolla ei arvostettu lukiolaisen ulkomuotoa. Muistutin ihmisiä siitä, minkä he halusivat jättää taakseen.Näin keski-ikäisenä voisi nuorelta näyttäminen olla hienoa – siis jos olisin nainen. ”Oi, näytät niin nuorelta!” on kohteliaisuus naiselle, mutta ei miehelle. Samoin lausahdukset mallia ”et varmasti ole kolmeakymmentäviittä, korkeintaan kaksikymmentäviisi!”. Vain naisen iän arvaamista alakanttiin pidetään kulttuurissamme imarteluna.Sen sijaan miehellä nuorelta näyttäminen yhdistyy helposti kypsymättömyyteen, epämiehekkyyteen, lapsellisuuteen, vastuuttomuuteen ja muuhun ikävään.minulta kysytään, eikö nuorekkuudesta ole hyötyä nuorempia naisia vokoteltaessa. Valitettavasti ei ole. Tinderissä ja nettideittisivuilla pitää kertoa oma ikä. Voi huijata, mutta huijaaminen paljastuisi ennen pitkää (toki olisin myös liian hyveellinen huijaamaan).Kun taas ne nuoret naiset, jotka etsivät nimenomaan selvästi vanhempaa miestä, etsivät yleensä samalla myös vanhemmalta näyttävää miestä.Koittaakohan elämässäni joskus aika, jolloin on viimeinkin edullista näyttää itseään reilusti nuoremmalta? Koittaisiko se 60-vuotiaana, 80-vuotiaana tai 110-vuotiaana?Pahoin pelkään, että päädyn silloinkin vain esittelemään henkkareitani epäluuloisille ihmiselle anteeksipyytelevän ja lapsekkaan hymyn kera.