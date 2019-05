Siivouksesta muodostuu monen parisuhteen ikuisuusriita – Näin muutat puhettasi ja katkaiset riitelyn kierteen, asiantuntija neuvoo

Elämä

Siivouksesta muodostuu monen parisuhteen ikuisuusriita – Näin muutat puhettasi ja katkaiset riitelyn kierteen,

Kumman

”Se, että pakkaa sisälleen asioita, tarkoittaa yleensä sitä, että jossakin vaiheessa tulee täysräjähdys.”

Huonoja sanavalintoja ovat esimerkiksi ”Sinä et taaskaan…”, ”Sinä aina…”, ja ”Sinä sitten et koskaan...”.

Viestinnässä

Kysy itseltäsi: haluanko selvittää asian vai haluanko huutaa, kumman haluan tehdä?

Parisuhteessa