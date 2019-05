Kun ihmiset junassa katsovat puhelimiaan, Hannu Kivioja katselee heitä – Kivioja on täysillä mukana työ­elämässä, mutta ei ole koskaan käyttänyt nettiä Näyttelijä Hannu Kivioja on vasta viisikymppinen, mutta internetin käytössä ummikko. Miten hän ostaa junaliput ja maksaa laskut, kun yhä suurempi osa palveluista on netissä?