Riitelyn päättäminen väärällä tavalla voi aiheuttaa eron, joka olisi voitu välttää, sanoo asiantuntija – Näin pyydät anteeksi niin, että se parantaa suhdetta

Riitelyn päättäminen väärällä tavalla voi aiheuttaa eron, joka olisi voitu välttää, sanoo asiantuntija – Näin

Kaikki parit eivät sovi riitojaan lainkaan.

Vaikka riita olisi käyty lasten nähden, ei sitä Pölösen mukaan tarvitse välttämättä sopia lasten edessä.

Jos toinen on vihan tai jopa raivon vallassa, ei ole oikea aika pyytää anteeksi, koska toinen ei ole siihen valmis.

On tärkeää, että anteeksipyytäjä ymmärtää, mistä hän on pyytämässä anteeksi.

Vaikeaksi sopiminen menee silloin, kun riidan perimmäistä syytä ei tunnista.

Tunteiden hyssyttely ei auta, ja joissain tilanteissa riita voi myös puhdistaa ilmapiiriä.