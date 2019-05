Elämä

Tämä juttu on osa Minä väitän -sarjaa, jossa yksi asiantuntija kertoo näkemyksensä jostakin omaan alaansa liittyvästä kiinnostavasta aiheesta.korvalla on hyvä aika pohtia aurin­golta suojau­tumista. Auringon säteiltä kannattaa suojata ihon lisäksi myös silmät aurinko­laseilla.Ensinnäkin auringossa on mukavampi olla, kun ei häikäise. Toisekseen silmien jatkuva altistuminen ultraviolettisäteilylle lisää silmätautien, kuten kaihin, silmänpohjan ikärappeuman ja sidekalvomelanooman riskiä.Näistä kaihi on Suomessa yleisin ja UV-säteilyä ajatellen merkittävin. Kaihin suhteen tosin tupakointi ja ylipaino ovat selvästi UV-säteilyä isompi riskitekijä Pohjois-Euroopassa.Tupakoitsijoilla ja ylipainoisilla on molemmilla jopa 2–3 kertaa isompi riski saada kaihi kuin savuttomilla ja normaalipainoisilla.aurinkolasit kannattaa hankkia silmien suojaksi? Lääketieteen näkökulmasta aurinkolasien tärkein tehtävä on estää UV-säteilyä. Tämän tehtävän täyttävät halvimmatkin huoltoasemilta ja marketeista löytyvät lasit, jos niissä on CE-merkki.Merkki kertoo, että lasit suodattavat tarpeeksi UV-säteilyä. EU:ssa ei saa myydä aurinkolaseja, jotka eivät ehtoa täytä.Halpojen aurinkolasien sangat saattavat kuitenkin olla heikkolaatuisia ja hajota nopeasti. Halvoissa laseissa voi olla myös puutteita linssien optisten ominaisuuksien kanssa.Jälkimmäinen selviää helpolla testillä.ovat ennen kaikkea kookkaat. Mitä suurempi linssi ja leveämpi sanka, sitä paremmin ne suojaavat edestä ja sivulta tulevalta UV-säteilyltä.Linssien tummuusasteella ei ole mitään tekemistä UV-säteilyn suodattamisen kanssa. Käyttötarkoitus ratkaisee. Jos hankkii aurinkolasit veneilyä varten, keskimääräistä tummemmat lasit palvelevat tarkoitusta parhaiten.Auton ratissa puolestaan hyvin tummat lasit ovat huonot, koska ne tekevät liikenteen ja mittareiden havaitsemisesta hankalampaa, jos aurinko käy pilvessä. Jos hankkii kesässä yhdet lasit, keskitummat linssit ovat hyvä valinta keskivertokäyttäjälle.ovat vain yksi tapa suojata silmiä. Silmät ovat parhaiten turvassa varjossa, jossa aurinkolaseista on silti hyötyä, sillä varjossakin on hämmästyttävän paljon UV-säteilyä.Suosittelen myös käyttämään leveälieristä hattua tai lippalakkia. Hattu estää taivaalta suoraan tulevaa UV-säteilyä, joka pääsisi muuten livahtamaan sankojen välistä silmiin.on hyvä muistaa suojata auringolta, koska toisin kuin aikuisiässä, UV-säteilyä pääsee etenkin alle kolmevuotiaan lapsen mykiön läpi silmän pohjaan asti.Tämän takia lapsuusiässä saatu runsas altistus UV-säteilylle lisää osaltaan riskiä saada vanhemmalla iällä silmänpohjan ikärappeuma.Puberteettiin mennessä mykiö suodattaa melkein kaiken UV-säteilyn pois, jolloin sen vaikutus rajoittuu silmän pintaan ja mykiöön. Siksi aikuisille kaihin eteneminen on suurin riski silmien suojaamatta jättämisessä.”