Harva tuntee Joni Lampisen firman, mutta silti hän onnistui saamaan Kimi Räikkösen sen mainoskasvoksi – Miten Lampinen sen oikein teki?

Elämä

Harva tuntee Joni Lampisen firman, mutta silti hän onnistui saamaan Kimi Räikkösen sen mainoskasvoksi – Miten

Vuonna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Espoolaisesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kimi

”Urheilumarkkinoinnin kautta yhtiön voi määrittää tietyn oloiseksi, hajuiseksi ja makuiseksi.”

Hiihtopummiuran

https://www.hs.fi/haku/?query=andreas+romarin

https://www.hs.fi/haku/?query=jarkko+niemisen

https://www.hs.fi/haku/?query=jari-matti+latvalan

”En usko, että Kimi on pitkään aikaa tehnyt juttuja pelkästään rahasta.”

Keijo Rosberg saattoi suhtautua nuivasti mediaan, mutta hänen yhteistyökumppaneilleen jäi aina tunne, että he saivat mitä halusivat.

Yhtiön

Urheilijaa ja hänen arvojaan pitää kunnioittaa.

Ensimmäinen

17

Joni Lampinen

Kuka?

Mistä tunnetaan?

Mistä ei tunneta?

Näistä en luovu

Hyvät juustot

Murtomaahiihto

Levin keväthanget