Elämä

Ajattelin näyttäväni räjähtäneeltä, mutta sitten nuori kiitti minua aitoudesta – Valmiiksi tulemisesta on eläm

Olin

Vielä jokin aika sitten kuvittelin, että saisin joskus trimmattua ja sparrattua itsestäni kypsän ja kehittyneen olennon.

Siitä,

Naamiot ja suojamuurit voivat ottaa monia muotoja, niin vertauskuvallisia kuin todellisia.

Tietenkin

taannoin matkalla pitämään luentoa tavan­omaistakin räjähtä­neemmän näköisenä, hiukset sekaisin ja rönttävaatteissa. Toki olin varautunut kiillottamaan kulissiani paikan päällä, eihän sitä kehtaa astua yleisön eteen ihan minkä tahansa näköisenä.Kuinka ollakaan eteeni tupsahti nuori ja kaunis ihminen, joka kertoi olevansa tulossa luennolle ja kiitti minua aitoudesta. Sitä hänelle signaloi se, miten olin noin vain rennosti muina ihmisinä siitä huolimatta, että olin menossa esiintymään.En osannut ottaa keskusteluamme itseeni, vaikka hetken mietin, pitäisikö minun tajuta hävetä sitä, miltä näytin. Kuitenkin se, että olin liikenteessä keski-ikäisen kuolevaisen oloisena, vaikutti inspiroivan häntä. Jos oikein ymmärsin, kohtaamisemme sai hänet kenties ajattelemaan sitä, että on oikein ok, ettei aina ole parhaimmillaan.miten tärkeää on opetella sietämään keskeneräisyyttä – etenkin omaansa – puhutaan paljon.Se, että keskeneräisiä ollaan ja keskeneräisiksi jäädään, on minusta tätä nykyä lohdullinen ajatus. Vielä jokin aika sitten kuvittelin, että saisin joskus trimmattua ja sparrattua itsestäni kypsän ja kehittyneen olennon. Siedin juuri ja juuri keskeneräisyyttäni, koska kuvittelin sen olevan väliaikaista. Riittävä määrä yrittämistä, epäonnistumista ja säätämistä on sittemmin opettanut, että moisesta on turha haaveilla.Nikottelen kuitenkin sitä, miksi puhutaan juuri keskeneräisyyden sietämisestä. Jos haluaa tehdä henkiselle hyvinvoinnilleen palveluksen, kannattaa pyrkiä ennemmin syleilemään keskeneräisyyttä sen sijaan, että sitä suostuu katselemaan pitkin hampain.Toisekseen ihmettelen nimenomaan keskeneräisyyteen viittaamista – eikö se sanavalintana vihjaa siihen suuntaan, että meillä olisi jokin teoreettinen mahdollisuus tulla joskus jotenkin valmiiksi tai täydellisiksi? Keskeneräisyyden sijaan voisi puhua vaikka inhimillisyydestä: kuulisin mieluusti enemmän puhetta siitä, että on hyvä oppia syleilemään omaa inhimillisyyttään.koen edelleen aika ajoin tarvetta peitellä omia säröjäni, heikkouksiani ja kipukohtiani. Niiden näyttämisen arkailu on yleisinhimillistä: milloin pelkäämme, ettei meitä rakasteta, milloin taas sitä, että joku satuttaa. Naamiot ja suojamuurit voivat ottaa monia muotoja, niin vertauskuvallisia kuin todellisia.Kuitenkin noiden suojusten takia on vaikea olla oma itsensä, mikä haittaa suhdetta niin itseen kuin muihin. Juuri sen vuoksi takia kannattaa kerätä rohkeutensa ja ajatella, miten siistiä onkaan olla niin vajavainen ja omanlaisensa kuin on.