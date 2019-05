Elämä

Toisten ihmisten tuoksut ärsyttävät enemmän kuin oma haju

Kun aikoinaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Luulin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Entä jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myönnän

Kolumnisti on vapaa kirjoittaja ja vihreä feministi.

sain vauvan, lopetin hajuveden ja muiden hajusteiden käytön. Ajattelin, että näin kehoni pystyy omalla viisaudellaan kommunikoimaan vauvani kanssa. Minun kehoni tuoksusta tulee turvallinen ja tuttu, kun en mene pilaamaan hajuviestintää hajusteilla.Olen kohtuullisen vakuuttunut siitä, että olen valinnut aviomieheni hajun perusteella. Hän vain tuoksuu niin ihmeellisen hyvältä hikisenä. Siihen kainaloon tein pesän. Jos olemme joutuneet olemaan erossa työmatkan vuoksi, nuuhkin autuaana hänen kaulaansa ja kainaloaan. Siinä hajussa olen onnellinen ja turvassa.Oma kehoni viestii viisauttaan välillä minullekin. Stressi haisee. Jos ei muuten tajua, että nyt täytyy ottaa itsensä johtamisessa kovat keinot, kuten kokonainen vapaaviikonloppu käyttöön, viimeistään pistävä stressihien tuoksu sen kertoo.pitkään, että minulla on huono hajuaisti, kun en hoksannut ärsyyntyä siitä, jos teatterissa keski-ikäisellä naisella on liikaa hajuvettä tai raitiovaunussa päihdeongelmainen haisee virtsalta, murrosikäisten poikien lauma hormonihieltä tai tupakoitsijat tupakalta.Vienon viiniharrastuksen myötä olen oppinut, että minulla on itse asiassa erittäin tarkka, erottelukykyinen hajuaisti. Hajumakuni on myös vahva eli tiedän millaisista hajuvesistä pidän ja pyrin siksi välttämään mielestäni bulkkihajuisia kosmeettisia tuotteita ja voimakkaasti hajustettuja pesuaineita.ihmisten hajuissa ärsyttää hajujen sijaan ne ihmiset? Siltähän ihmiset haisevat: vaihtelevalta. Toinen vanhalta viinalta, toinen Chanel 5:lta – joka muuten on lempihajuveteni, olenhan keski-ikäinen nainen.Tuoksu on niin tunteikas ja henkilökohtainen asia, että se voi olla tunkeileva. Keski-ikäinen nainen ensi-illassa aivan kuin vie liikaa sinun tilaasi isossa tukassaan, räikeässä jakussaan ja voimakkaassa tuoksussaan. Ettäs kehtaa olla noin tuntuva!Jos alleen laskenut päihdeongelmainen haisee, se on oletettavaa. Vaikka ei olisi erityisen humaani, suosittelen valitse taistelusi -ohjetta. Miksi pahoittaa mielensä siitä, että yhteiskunnassa elää muitakin kuin kaltaisiasi? Se on fakta, jota ei voi tuohtumuksella muuksi muuttaa., että on minullakin yksi haju, josta olen vuosien varrella valittanut. Eräs täytettyjä patonkeja myyvä pikaruokaketju on edustanut minulle sellaista kulutuskulttuuria, jonka koen vastenmieliseksi. Siispä olen mussuttanut, miten tämä huonolaatuisen ruuan tuoksu leviää katutilaan ja saa minut voimaan pahoin.Ei kyse ole oikeasti siitä hajusta. Kyllähän keittiöistä tuoksuja leviää. Eräältä kaveriltani oli naapuri pyytänyt, ettei tämä laittaisi ruokaa lapsilleen ihan joka päivä, kun tuoksu tunkeutuu naapurille asti ja on häiriöksi. Kaverini oli kieltäytynyt.