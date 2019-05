Emmi-Liia Sjöholm tiesi sen olevan virhe, mutta silti hän asettui laverille, raotti paitaansa ja antoi upottaa neulan kylkeensä – nyt hän on maksanut virheestään tuhansia euroja

Elämä

Pöllöä puuhaa

Kylkeeni on tatuoitu valtava pöllö. Inhoan sitä. Olen yrittänyt päästä linnusta eroon pian neljä vuotta, mutta valitettavasti se on ja pysyy. Sairaanhoitaja on ampunut sitä lasertykillä jo kaksitoista kertaa, mutta lintu on sitkeä.