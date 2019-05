Elämä

Miten kerroit kuukautisten alkamisesta vanhemmillesi? Kerro meille kokemuksistasi

Monella naisella on muistoja siitä, missä ja milloin ensimmäiset kuukautiset alkoivat. Moni myös muistaa, miltä tuntui kertoa asiasta vanhemmille. Kerro meille, millainen vanhempiesi reaktio asiaan oli. Oliko se ilahtunut vai kauhistunut?



Nykyään puhutaan siitä, että kuukautisten alkamisesta on tullut häpeilyn sijasta jopa juhlinnan ja ylpeilyn aihe. Jos sinulla on lapsia, kerro, miten sinun perheessäsi asiaan on suhtauduttu. Entä miten vanhempien kannattaisi mielestäsi puhua kuukautisista?



Teemme juttua kuukautisten alkamisesta ja siihen liittyvästä kulttuurisesta muutoksesta.