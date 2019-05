Tiia Forsström myy seksiä espoolaisessa omakotitalossa ja tietää, mikä monessa suomalaisessa makuuhuoneessa on pielessä – Nyt kysyntää on hellyyssessioille, joihin ei kuulu seksiä lainkaan

Elämä

Seksileidi

Se on ulkoapäin ihan tavallinen omakotitalo. Alakerrassa on olohuone ja avokeittiö, yläkerrassa makuuhuone ja siellä talon asukkaiden aviovuode. Sänkyyn on muutaman tunnin päästä saapumassa asiakas, joka mieltymyksistään riippuen saattaa saada piiskaa tai suuseksiä – lisäksi hän maksaa siitä.