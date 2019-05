Viisi asiaa äänestä: Äännähdykset välittävät enemmän tunnetta kuin luulemme

Elämä

Ilmaisemme spontaaneilla äännähdyksillä laajaa tunnekirjoa. Tänä vuonna julkaistussa Berkeleyn yliopiston tutkimuksessa kartoitettiin, miten kuulijat tulkitsivat peräti kaksituhatta erilaista äännähdystä, joita oli nauhoitettu erimaalaisilta ihmisiltä. Niistä erottui 24 tunnekategoriaa, kuten ihmetys, ihailu, helpotus, kiinnostus tai hämmennys.tuotettu interaktiivinen äänikartta on ensimmäinen laatuaan. Siinä voi kursoria liikuttamalla siirtyä saumattomasti vaikkapa oivalluksesta ihastukseen tai yllättymiseen. Tutkijat uskovat aineiston auttavan esimerkiksi ääniohjattavien sovellusten ja robottien kouluttamisessa tunnistamaan tunteen ilmaisuja.on harvoin katkotonta ja sujuvaa. Puheessa on sataa sanaa kohti keskimäärin kuusi epäsujuvuutta. Niiden esiintymisellä on silti usein oma logiikkansa. Esimerkiksi epäröivä aa- tai öö-äännähdys on yleinen ennen harvinaisempaa tai vaikeaa sanaa. Sen perusteella myös kuulija osaa odottaa epätavallista sanaa, kertoo saksalaisen Max Planck -instituutin tutkimus.kun kuultavana oli epätyypillinen puhuja, joka päästikin epäröivän äänen ennen tavanomaista sanaa, kuulijat oppivat toiston myötä myös uuden logiikan. Sen sijaan vieraalla aksentilla puhuvan äännähdyksistä ei ylipäätään ennakoitu tulevaa samoin kuin äidinkieltään puhuvan.inahduksia ja huokauksia on vaikea listata sanakirjoihin, mutta vähän selkeämpiä interjektioita eli huudahduspartikkeleita niistä löytyy. Kielitoimiston sanakirjassa ovat selityksineen esimerkiksi ilmaukset höh, kääk, jess, puuh ja hm.