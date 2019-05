Elämä

Kaksivuotias tyttäreni tunnistaa jo yli 50 lintulajia, mutta teenkö virheen, kun kasvatan hänestä luonnon ystä

Kirjoittaja on oululainen stand up -koomikko ja lintuharrastaja.

tyttäreni on todella innostunut luonnosta.Pimeän talvijakson tankkasimme tietoa erilaisista eläinkirjoista. Oppi on mennyt perille sen verran hyvin, että tyttö tunnistaa jo valtaosan kotimaisista nisäkkäistä, yli 50 kotimaista lintulajia ja ison kasan ötököitä päälle. Suurin innostuksen aihe on pöllöt: ne hän osaa tunnistaa jo pelkän äänen perusteella.Kevään edetessä olemme siirtyneet pänttäämisestä käytännön oppimiseen ja kokemiseen. Kotirannassa riemua ovat herättäneet västäräkit, sinisorsat ja lähipuita naputellut pikkutikka. Metsän siimeksestä puputelleesta helmipöllöstä riitti puhetta kymmeniin iltapuurohetkiin. Kevään huipennus olivat värikkäät ja harvinaiset mandariinisorsat, jotka tulivat syömään ruohoa kärryjen viereen.asia tuottaa minulle niin perinpohjaista iloa kuin nähdä oman lapsen nauttivan luonnosta täysillä. Eikä pelkästään siksi, että se yhdistää meitä isänä ja tyttärenä vaan siksi, että lapsi itse saa niin syviä onnistumisen ja oppimisen kokemuksia. Lapsen silmiin syttyy ihan omanlaisensa loiste, kun hän ymmärtää pitkään kirjoista katsellun olennon nyt olevan ilmielävänä silmien edessä.Kasvatuksellista näkökulmastakin pusikossa pyöriminen on hyvin perusteltua: lapsi saa paitsi hienoja kokemuksia myös kasvaa vastuullisemmaksi aikuiseksi. Erään lukemani tutkimuksen mukaan aikuinen on sitä halukkaampi luonnonsuojeluun, mitä enemmän hänellä on luontokokemuksia lapsuudesta.tästä kaikesta huolimatta joudun aina välillä miettimään sitä, teenkö näin toimiessani moraalisesti väärin.Tyttäreni rakastaa luontoa jo nyt syvästi, ja todennäköisesti suhde vain syvenee iän karttuessa. Ja kun ottaa huomioon, miten hirvittävää vauhtia luonto tuhoutuu ympärillämme joka päivä ilmastokriisin ja elonkirjon katoamisen myötä, päähäni nousee ajoittain ahdistava kysymys: onko tyttärelläni enää aikuisena jäljellä luontoa mitä rakastaa?oikein kasvattaa lastaan läheiseen luontosuhteeseen, jos parinkymmenen vuoden päästä jäljellä on lähinnä autioita rantoja ja linnunlaulusta hiljenneitä metsiä? Jääkö hänen osakseen elämänmittainen hiipumisen katselu, luonnon saattohoidosta huolehtiminen?Siksi voisi olla ehkä viisaampaa heittää lintukirjat roskiin ja kasvattaa lapset rakastamaan rahan keräämistä, vallan rohmuamista ja mahdollisimman itsekeskeisen elämäntavan rakentamista. Nykyhetken perusteella niistä ei olla luopumassa vielä pitkään aikaan.