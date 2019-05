Ystävyyden majatalon kyltti ihmetyttää Turun moottoritiellä – Majatalossa asuu joukko ”toipujia” ja vanha hippi, jonka mielestä on luonnotonta asua yksin Daniel Nylund on asunut vuosikausia kommuuneissa ja kasvattanut kuusi lastaankin niissä. Monet kommuuneista ovat kaatuneet riitoihin. Hänen nykyisessä yhteisössään, Ystävyyden majatalossa yhdessä asuminen on viimein saatu toimimaan.