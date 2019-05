Elämä

Moni vähättelee itseään, kerskailee tai tekee niitä molempia – Maailmaan tarvitaan enemmän tasapainoisen ylpeä

Korvissani soivat vieläkin erään arvostamani ihmiset sanat, jotka menivät suurin piirtein näin: ”Olen ylpeä siitä, mitä olen”.

Kun on täynnä itseään, muille ei välttämättä jää sijaa.

vastikään ihmisen, joka kiitteli vuolain sanoin kirjoittamaani kirjaa. Olen kauan sitten opetellut ottamaan kehut vastaan jo ihan sen takia, että on mielestäni kehuvaa ihmistä loukkaavaa väittää, ettei tämän kokemuksessa ja havainnoissa ole perää. Niinpä vastasin reippaasti: ”Kiitos kovasti, ihana kuulla, tosi kivaa, että pidit siitä”.Välillä joudun edelleen muistuttamaan itseäni siitä, että kehut kannattaa ottaa vastaan, suorastaan imeä itseensä, sillä ne tekevät hyvää.Samasta syystä kehun mielelläni muita – se käy helposti, kun pitää mielessä sen, että ajatellessaan hyvää jostain puhuu ajatuksensa ääneen.on kuitenkin opetettu, että kun kehuja kuuntelee, alkaa luulla itsestään liikoja eikä mene aikaakaan, kun omakehu alkaa haista tai pettyy itseensä. Ei ihme, että on vaikea kokea myönteisiä tunteita omaan toimintaan liittyen, jos pelkää, että muut pitävät ikävänä ja itsekkäänä tai joutuu häpeämään.Itsensä vähättelyä kuulee paljon. Kerskumiseen törmää vähän harvemmin, vaikka sekin on tavallista. Niin on myös näiden kahden yhdistelmä, jota vasta onkin melkoista kuunneltavaa.Tasapainoisen ylpeää puhetta omasta itsestä soisin sen sijaan olevan enemmän. Korvissani soivat vieläkin erään arvostamani ihmiset sanat, jotka menivät suurin piirtein näin: ”Olen ylpeä siitä, mitä olen”.Itse sanavalintoja tärkeämpää ovat ne ajatukset, joita sanat kantavat – jos ylpeys on itselle liian vahva sana, voi käyttää jotain muuta. Ennen kaikkea se tapa, jolla nuo sanat sanottiin, sai minut olemaan hyvilläni maailman puolesta sen takia, että niiden sanoja on olemassa.ylpeys omista tekemisistä ja ilo itsestä tepsivät tehokkaasti monia riivaavaan huonommuuden ja arvottomuuden tunteeseen. Laatueroa oikeanlaisen ja vääränlaisen ylpeyden välillä ei ole kovin vaikea tunnistaa: on eri asia ylpeillä ja olla ylpeä itsestään.Sama pätee nöyristelyyn ja nöyryyteen. Eivätkä ylpeys ja nöyryys sulje pois tosiaan, vaikka niin välillä väitetään. On mahdollista samaan aikaan fiilistellä siitä, mihin pystyy ja olla tietoinen omista vajavaisuuksistaan.Oleellista on se, että ajatukset omasta itsestä vaikuttavat siihen, miten ihminen on kontaktissa muihin. Jos leveilee, saattaa viedä kaiken tilan. Kun on täynnä itseään, muille ei välttämättä jää sijaa. Vaatimattomuus taas harvoin kaunistaa vaan saa ennemmin katoamaan. Itsensä vähättelijän voi olla vaikea antaa vähästään.kaiken juurisyyhyn eli häpeään tulee, niin itsen korottaminen kuin alentaminen ovat yleensä vain tapoja muiden joukossa sen peittelemiseen. Siksi se, että edes varovaisesti tunnustelee, mistä voisi olla ylpeä itsessään, on oiva henkinen harjoitus.